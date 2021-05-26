Череповец, Вологодская область, , 15:37 — REGNUM Жители России не проявили равнодушия к национальному проекту «Экологию» и поддержали его реализацию. Об этом 26 мая заявил исполняющий обязанности заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик отметил, что задача охраны окружающей среды лежит в первую очередь на государстве. При этом общество осознает значимость охраны окружающей среды.

«У нас замечательные люди. Каждый ориентируется на свою квартиру, дом, где мы живем, мы хотим, чтобы у нас была чистота в доме? Когда это твое, твоя собственность — это одно дело, но когда ты выходишь за пределы, в свою страну — это уже забота в первую очередь государства. И в принципе люди могли сказать: запустил президент нацпроект «Экология», хорошо. Но нет, этот проект нашел отзыв у людей», — сказал Кобылкин.

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