Минск, , 15:31 — REGNUM Так и не выполнивший своего обещания рассказать о «русских кукловодах» белорусской дестабилизации, глава КГБ Белоруссии снова предупредил политэмиграцию о неизбежности наказания. Глава ведомства Иван Тертель рассказал о происках новых врагов 26 мая в Минске после выступления перед своими сторонниками Александра Лукашенко.

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«Несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление на Белоруссию, страна живет и работает в нормальном ритме. По нашим оценкам, обстановка в трудовых коллективах предприятий и организаций, в учреждениях образования в целом здоровая и контролируемая. На фоне попыток извне расшатать экономику народное хозяйство показывает неплохую динамику, — сообщил Тертель. — В своих закрытых докладах иностранные спецслужбы и находящиеся под их кураторством подрывные центры констатируют, что, цитирую, «власть устояла и обозримых перспектив для ее свержения не просматривается. В рядах беглых мятежников фиксируются уныние и апатия. Все отчетливее проявляются скрываемые до поры личные обиды и склоки, обусловленные борьбой за западные гранты». Но это не значит, что за рубежом отказались от планов по свержению власти в Белоруссии».

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«Добываемая разведкой, контрразведкой, другими подразделениями КГБ информация свидетельствует, что работа по подрыву основ нашего государства в перспективе будет концентрироваться на следующих направлениях. В долгосрочном периоде, и под это уже выделены сотни миллионов долларов, ставка делается на отработку целых социальных групп. В первую очередь молодежи, начиная со школьной скамьи, работников медицинской сферы и IT-сектора, предпринимателей в плане привития им антигосударственных ценностей. На ближайшую перспективу ставятся задачи по внесению расколов в вертикаль власти и особенно силовой блок, поиску предателей в рядах государственных служащих, созданию условий для одномоментного обвала экономики и вывода на этом фоне людей на улицы, постоянному провоцированию напряженности, поддержанию протестного потенциала среди своих сторонников», — рассказал глава белорусского КГБ.

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По словам Тертеля, как сообщает госинформагентство БелТА, «понимая, что методы так называемого мирного протеста не дают результатов, наши оппоненты последовательно идут по пути эскалации. Отдельные перешли к методам террора и подготовке вооруженных переворотов при прямом участии заинтересованных внешних сил».

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