Москва, , 15:30 — REGNUM Некоторые шаги, которые сделал Банк России несколько лет назад с благословения МВФ, до сих пор представляются весьма дискуссионными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова о том, что Банк России не обязан следовать рекомендациям МВФ.

«На заре рыночных реформ именно недостаточный учет Международным валютным фондом российской конкретики того периода создал огромные трудности для развития нашего государства, в том числе обусловил огромные внешние обязательства страны к концу прошлого века, — пояснила Воронкова. — Одиозным было, например, предложение МВФ по изменению тарифной политики в социальной сфере РФ после дефолта 1998 года, когда наблюдалось резкое падение реальных доходов населения, реализовать которое российское правительство отказалось».

Как полагает экономист, то, что в настоящее время Россия из заемщиков МВФ стала его кредитором, заслуга исключительно благоприятной мировой конъюнктуры рынков российского экспорта.

«В современных условиях кредитной независимости от МВФ Банк России вполне обоснованно может критически оценивать его предложения и принимать решения, адекватные внутренним рыночным условиям. В то же время некоторые шаги, предпринятые Банком России всего несколько лет назад с благословения МВФ, до сих пор представляются весьма дискуссионными. Это касается активизации политики таргетирования и введения плавающего режима валютного курса рубля. Управление в этой сфере до сих пор остается весьма проблематичным для мегарегулятора», — подытожила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUMM, проблемой Международного валютного фонда стали довольно стереотипные подходы при разработке программ помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ раскритиковали за просчеты, консерватизм и стереотипные походы