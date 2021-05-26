Москва, 26 мая 2021, 15:30 — REGNUM Отрицательные чистые валютные активы не являются чем-то новым для российского банковского сектора, подобная ситуация не раз наблюдалась в предшествующие годы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.
Между тем, несмотря на то, что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли максимума, по абсолютной величине они остаются не очень большими и не должны вызывать большого беспокойства.
По данным Банка России, текущий объем валютной ликвидности банков достаточен для покрытия трети валютных средств юридических лиц, или 15% всех валютных обязательств, что выглядит вполне приемлемым.
При этом при необходимости банки могут докупить валюту на рынке или получить ее от Центробанка РФ через различные инструменты (своп-линии и др.)», — пояснил аналитик.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным отчетности банковского сектора ЦБ РФ, в валютном балансе банковской системы России по итогам апреля образовалась рекордная «дыра» в $15 млрд.
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