Москва, , 15:30 — REGNUM Отрицательные чистые валютные активы не являются чем-то новым для российского банковского сектора, подобная ситуация не раз наблюдалась в предшествующие годы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«Рост же этой отрицательной позиции в последние месяцы, вероятно, связан с тем, что на фоне сохраняющейся неопределенности в экономике нестабильности курса рубля значительная часть компаний и физлиц по-прежнему предпочитает держать средства в банках на валютных счетах.

Между тем, несмотря на то, что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли максимума, по абсолютной величине они остаются не очень большими и не должны вызывать большого беспокойства.

По данным Банка России, текущий объем валютной ликвидности банков достаточен для покрытия трети валютных средств юридических лиц, или 15% всех валютных обязательств, что выглядит вполне приемлемым.

При этом при необходимости банки могут докупить валюту на рынке или получить ее от Центробанка РФ через различные инструменты (своп-линии и др.)», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным отчетности банковского сектора ЦБ РФ, в валютном балансе банковской системы России по итогам апреля образовалась рекордная «дыра» в $15 млрд.

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