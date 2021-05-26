Вильнюс, , 15:29 — REGNUM Инстанции гражданской авиации Литвы не стали комментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета Ryanair одновременно поступило в службы аэропортов Вильнюса, Афин и Минска. Об этом 26 мая сообщили в Вильнюсском международном аэропорту республики.

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«Ведется следствие, поэтому мы не можем комментировать такую информацию. Предлагаем обратиться в органы правоохраны», — сообщил ТАСС представитель аэропорта по печати Тадас Василяускас.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолёт авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту белорусской столицы из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. При этом был задержан находившийся на борту лайнера основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Ранее сегодня, 26 мая, Лукашенко заявил, что сообщения о минировании самолета поступили одновременно в аэропорты Минска, Афин и Вильнюса.