Бишкек, , 15:28 — REGNUM Из колонии особого режима, расположенной в селе Молдовановка в пригороде столицы Киргизии, ночью пытались сбежать двое особо опасных заключенных. Об этом сообщили в госслужбе исполнения наказаний сегодня, 26 мая.

Военнослужащий департамента по охране исправительных учреждений, обнаружив осужденных в запретной зоне, выстрелил в воздух, а затем открыл огонь на поражение. В результате один из беглецов был застрелен, а второй задержан.

В ведомстве отмечают, что пытавшиеся сбежать из тюрьмы заключенные были осуждены за особо тяжкие преступления — за убийство и за изнасилование несовершеннолетних, и приговорены к 10 и 21 году лишения свободы.