Таллин, , 15:28 — REGNUM К празднику Иванового дня 24 июня в таллинском прибрежном районе Пирита на одноименной речке появится 25-метровый открытый бассейн с четырьмя дорожками. Об этом сообщила мэрия столицы Эстонии, отметив, что накануне будет проходить очистка дна реки от наносов и подготовительные работы.

Бассейн под открытым небом будет устроен на излучине реки, на своем историческом месте, где его вместе с вышкой для прыжков построили в начале ХХ века. Первые соревнования по плаванию в Эстонии прошли в 1910 году именно на реке Пирита, напомнили в мэрии.

Также отмечается, что лодочный причал будет немного перемещен в сторону моста Пирита. Планируется привести в порядок прилегающую к бассейну береговую зону и обустроить небольшую прибрежную площадку для детей.

«Пользование открытым бассейном будет бесплатным для всех», — сообщили в районной управе Пирита.

Проектировщиком и строителем бассейна под открытым небом на реке Пирита является компания Top Marine. Строительство открытого бассейна с подготовительными работами стоит 80 000 евро.