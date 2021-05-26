Москва, , 15:27 — REGNUM Законопроект, вводящий запрет на рекламу лекарств на телевидении и радио внес в Госдуму депутат от ЛДПР Максим Зайцев, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

«Реклама лекарственных средств в теле‑ и радиопрограммах не допускается», — предлагается прописать в законе «О рекламе».

Автор ссылается на открытие источники информации, согласно данным которых «почти все россияне, которые занимаются самолечением, умирают из-за неправильного применения лекарственных средств». В год таких лиц насчитывается около 55 тыс. человек, отметил Зайцев.

Запрет будет способствовать тому, что граждане вместо самолечения и покупки неограниченного количества лекарств, которые зачастую не оказывают лечебного воздействия, будут более ответственно относиться к своему здоровью, не будут тратить денежные средства на лекарства впустую, уверен парламентарий.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно высказывался за запрет рекламы медицинских препаратов по ТВ.