Брянск, , 15:33 — REGNUM Впечатлениями от рабочей поездки в Брянскую область поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, он «завидует жителям Брянщины в том, с каким энтузиазмом и активностью губернатор Александр Богомаз продвигает социальные проекты», сообщает 26 мая пресс-служба правительства региона.

Калужская делегация посетила крупный мясоперерабатывающий комплекс, кожевенный завод, мемориал «Партизанская поляна». Соседние области готовы развивать партнёрские отношения, в том числе, развитие мебельной промышленности. Так, крупный инвестор будет развивать своё производство на территории двух регионов: в Калужской области вводится в эксплуатацию современный завод по древесноволокнистым плитам, сырьё будет поставлять брянская сторона.

«Я хочу немножко позавидовать жителям Брянщины в том, с каким энтузиазмом и активностью ваш губернатор продвигает проекты социальные. Мы все говорим о промышленности, мы понимаем, что промышленность — это то, что пополняет наш бюджет и дает людям работу и доход, но есть ещё та часть нашей жизни, которая нас волнует не в меньшей степени, это вопросы здоровья, безопасности, развития активного образа жизни и спорта. И то, что сегодня у вас строятся бассейны, футбольные поля, что у вас крупнейший дворец единоборств будет введен в этом году, это серьезное достижение работы губернатора и правительства Брянской области. Но мы тоже не отстаем, у нас есть чем гордиться, приглашаем к нам в Калужскую область, мы сдаем в этом году большой дворец спорта», — сказал Владислав Шапша.

«Мы много чего обсуждали, в том числе и социальную нашу сферу, промышленность. Мы Калужскую область, когда проезжаем, тоже завидуем, когда видим, что вдоль дороги строятся современные заводы. Калужская область сегодня является лидером по инвестициям не только в ЦФО, но и в России. Они первые по инвестициям на душу населения, по современным производствам, которые там созданы. Нам тоже есть куда расти совместно! Совместные проекты приносят только пользу!», — ответил Александр Богомаз.

Брянская область занимает первое место в России по промышленному производству картофеля, лидер ЦФО и вторые в России по поголовью крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, на первом месте в России по производству говядины в сельхозпредприятиях. Регион входит в ТОП-20 субъектов РФ, которые к 2024 году должны обеспечить наибольший прирост экспорта продукции АПК.