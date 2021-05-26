Бишкек, , 15:26 — REGNUM Из-за налоговых послаблений компаниям, поставляющим лекарства из-за рубежа, бюджет Киргизии ежегодно теряет до 25 млрд сомов (22,1 млрд рублей). Об этом председатель кабинета министров Улукбек Марипов заявил на правительственном совещании.

Говоря о перечне лекарств и медизделий, освобожденных от налога на добавленную стоимость, высокопоставленный чиновник отметил, что определенные преференции на импорт медикаментов должны быть.

«Но порой это играет против нас же. Основной товар поступает из России, но если сравнить цены там и здесь — это небо и земля. Зарабатывают поставщики и аптечные сети, а страдает обычный народ, который не может позволить себе купить лекарства по доступной цене. Если освобождение от уплаты НДС не влияет на снижение цен, стоит ли применять режим предоставления льгот?», — подчеркнул он.

Премьер-министр сообщил, что в перечень включено 161 наименование медикаментов, и предложил оставить в этом списке только жизненно-важные лекарства, а для остальных ввести налог на добавленную стоимость.

«От совещания к совещанию мы не можем определиться с новым Перечнем. Если к следующему совещанию новый перечень с обоснованными доводами не будет готов, мы вынуждены будем попрощаться со многими руководителями», — резюмировал Марипов.

Читайте также: Власти Киргизии ввели полугодовой запрет на экспорт лекарств и медизделий