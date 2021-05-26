Петровский район, , 15:51 — REGNUM В Саратовской области продолжается реализация программы модернизации учреждений первичного звена здравоохранения. В настоящее время в региональные медучреждения поступило 136 единиц нового современного оборудования. Модернизация началась и в Петровской районной больнице, где заменили целый ряд аппаратуры.

По словам главного врача клиники Анны Воронцовой, здесь уже установлен новый автоматический анализатор газов крови. Требовалась замена аппаратов искусственной вентиляции лёгких, так как они устарели. По программе модернизации получены пять современных аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Также в больницу поступил электрокардиограф. Ожидается поставка тяжелого оборудования. В скором времени появятся новый маммограф и передвижной рентгеновский аппарат, планируется закупка эндоскопической системы. В начале лета ожидается поступление четырех УЗИ-аппаратов. Помимо этого для медучреждения приобретут прикроватный монитор пациента, эндоскоп, рефрактометр и электроэнцефалограф, уточнила главный врач.

ИА REGNUM напоминает, на вооружение саратовской службы воздушной санитарной авиации в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступил новый легкомоторный турбореактивный самолет ТВС-2МС.

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