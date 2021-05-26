Череповец, Вологодская область, , 15:27 — REGNUM Реализация национального проекта «Экология» столкнулась с трудностями. Об этом 26 мая заявил исполняющий обязанности заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причем сложнее всего было на первоначальном этапе реализации проекта, отметил представитель «Единой России».

«До этого такого внимания со стороны государства никогда не уделялась. Мы были и остаемся основными добытчиками углеводородного сырья. Нас на Западе часто называют одним из крупнейших поставщиком углеводородов. Нам предстоит большая работа в этом направлении», — сказал Кобылкин.

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