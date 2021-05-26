Москва, , 15:24 — REGNUM Проблемой Международного валютного фонда стали довольно стереотипные подходы при разработке программ помощи, слабо учитывающие специфику отдельных национальных экономик и национальные интересы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, который сказал, что «МВФ — это черепаха, которая пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени».

«Взгляды МВФ на глобальное регулирование достаточно консервативны, и перемены, которые происходят в его деятельности, скорее можно считать оперативным ответом на критические моменты развития мировой экономики, чем результатом планомерной работы, — пояснила Воронкова. — Проблемой МВФ являются и довольно стереотипные подходы при разработке программ помощи, слабо учитывающие специфику отдельных национальных экономик и национальные интересы. Кроме того, заметно, что на решения МВФ влияет и мнение его основного «финансиста» США. Так, США против увеличения квот развивающихся стран в МВФ, в том числе и России, от которых зависят результаты голосования».

Как подчеркнула Коровнкова, неоднозначность и множественность разработанных МВФ прогнозов мирового развития (в пандемический и постпандемический периоды) также указывают на очевидные просчеты этого института.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин рассказал о том, как политика ЦБ РФ соответствует рекомендациям МВФ.

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