Москва, 26 мая, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Для «Единой России» статус настоящего национального партийного лидера пока недостижим. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков на заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии» в пресс-центреИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Директор Института избирательных технологий Евгений Сучков

«Стагнация рейтинга всех политических партий без исключения — оппозиционных, провластных — это беда нашей политической системы», — заявил Сучков.

Этот результат — следствие целенаправленного подхода властей к построению политического ландшафта в стране, когда партийное строительство «практически становится профанацией», считает политолог.

В результате в России сложилась политическая система с выхолощенным содержанием, и это в том числе выражается в постоянстве уровней поддержки всех без исключения партий и того, что ни одна из новых политических партий не может превратиться в сколько-нибудь значимую силу, отметил эксперт.

«Дело здесь не в том, сколько у «Единой России» процентов — 27 или 32. Главная проблема — это её проблема легитимности. Можно ли обеспечить легитимность при стагнации партийно-политической системы? У меня нет на это определённого ответа», — отметил Сучков.

«Для того, чтобы стать национальным партийным лидером, нужно обеспечить светлое будущее, в которое она ведёт своего избирателя. Наши власти, и «Единая Россия» как часть этой власти, ничего подобного предложить не могут», — добавил он.