Бишкек, , 15:23 — REGNUM Министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования и науки Киргизии Болотбек Купешев обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере образования и продвижения русского языка. Об этом сообщили в российском образовательном ведомстве.

Министры отметили необходимость дальнейшего развития совместных проектов, направленных на повышение качества преподавания и уровня владения русским языком в школах Киргизии.

«Уже достигнута договоренность о строительстве в регионах Киргизии совместных школ, работающих по российским образовательным стандартам», — сообщил Сергей Кравцов.

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В ходе переговоров стало известно о том, что киргизские власти уже наметили три земельных участка для строительства совместных образовательных организаций в городах Ош и Каракол, а также и селе Новопавловка.

Главы образовательных ведомств также обратили внимание на успешной реализации на юге Киргизии гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом» и обсудили перспективы его расширения на северные регионы республики в следующем учебном году.

«Мы ведем комплексную работу, направленную на развитие образования, поддержку изучения русского языка и повышение качества преподавания в зарубежных школах ряда стран. Это, прежде всего, совместные проекты с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Предлагаем объединить наш опыт, обмениваться лучшими практиками и проводить совместные встречи на регулярной основе», — подытожил министр просвещения России.

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