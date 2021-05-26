Москва, , 15:33 — REGNUM Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего депутата Государственной думы России и Законодательного собрания Санкт-Петербурга от ЛДПР Дениса Волчека к реальному сроку наказания с отбыванием его в колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Денис Волчек и его бизнес-партнер Зураб Плиев были арестованы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Как считало следствие, обвиняемые пытались получить от столичного предпринимателя почти 1,5 млн евро за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности.

Однако Волчек заключил досудебное соглашение, признав вину, что позволило рассмотреть его дело в особом порядке. Как итог, 26 мая Пресненский районный суд Москвы признал бывшего депутата виновным и назначил ему наказание в виде трех лет в колонии общего режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Волчека оставили в СИЗО