Пекин, , 15:24 — REGNUM Министерству иностранных дел Китая неизвестно о том, что Пекин якобы помешал властям Тайваня организовать поставки вакцин от COVID-19 из Германии. Об этом 26 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Во-первых, должен поправить ваши слова. Мы не признаем этого так называемого президента. Она является руководителем одного из регионов Китая», — сказал он, обращаясь к журналисту, который попросил прокомментировать заявления со стороны главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в том что Пекин якобы мешает им покупать вакцины в Германии.

«Что касается упомянутой вами ситуации, то мне неизвестно об этом. Могу вам сообщить, что каналы получения вакцин Тайванем от материка свободны», — добавил Лицзянь,

Также официальный представитель китайского МИД отметил, что попытки властей Тайваня «пойти по пути независимости обречены на провал».

Отметим, ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь обвинила власти КНР в том, что они якобы мешают властям острова закупать вакцины из-за рубежа и из-за этого сорвались поставки на остров препаратов британо-шведской компании AstraZeneca, американской фирмы Moderna и американо-германского концерна Pfizer / BioNTech.