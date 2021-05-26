Ашхабад, , 15:23 — REGNUM Соглашения о Совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам подписали министры иностранных дел Туркмении и Узбекистана Рашид Мередов и Абдулазиз Камилов, сообщает агентство Orient.

Министр иностранных дел Узбекистана прибыл в Ашхабад во главе узбекистанской делегации. Стороны рассмотрели развитие двусторонних отношений в области торговли, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, сельского и водного хозяйства.

В рамках визита стороны подписали дополнение к соглашению между правительствами о возмездном землепользовании.

Абдулазиз Камилов также встретился с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Ранее глава Туркмении поручил заключить с Узбекистаном дополнительное соглашение о совместном землепользовании.

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