Новосибирск, , 15:23 — REGNUM В Новосибирской области сохраняется период жаркой погоды. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 26 мая, и завтра, 27 мая, по юго-восточным и юго-западным районамрегиона столбик термометра поднимется до +30 °C, местами до +35 °C, порывы ветра могут достигнуть до 18 м/с. Об этом сообщает областное управление МЧС России.

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«В связи с прогнозируемой высокой температурой воздуха, высока вероятность возникновения природных и ландшафтных пожаров и их переход на населённые пункты, а также увеличения количества происшествий на водных объектах», — уточнили в ведомстве.

В ближайшие два дня в Новосибирской области также сохранится высокая (4 класс горимости), местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).