Чебоксары, , 15:20 — REGNUM В Шумерлинском районе Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту убийства 71-летней женщины, которой были нанесены ножевые и огнестрельные раны. В совершении преступления подозревают её супруга, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фигурантом уголовного дела стал 69-летний житель Шумерлинского района. По данным следственного управления СКР, преступление было совершено утром 6 февраля 2021 года в доме, где проживали супруги. Этому предшествовала ссора между ними.

«Мужчина нанёс не менее 12 ударов ножом, перерезав горло, а также выстрелил в плечо потерпевшей из обреза», — говорят правоохранители.

Женщина скончалась на месте происшествия.

Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Согласно заключению комиссии экспертов, фигурант уголовного дела страдает психическим расстройством, поэтому нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канашском районе Чувашии раскрыто убийство 59-летей женщины, пропавшей в декабре 2020 года. Её тело обнаружили в мае 2021 года на берегу реки Урюм, в совершении преступления подозревают её дядю.

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