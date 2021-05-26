Москва, , 15:23 — REGNUM По итогам апреля 2021 года реализация новых мотоциклов на российском рынке выросла на 145%, до 3984 единицы. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что повышенный спрос на рынке новых мотоциклов обусловлен низкой базой прошлого года. При этом по сравнению с 2019 годом продажи байков выросли на 65%. В первый месяц 2021 года продажи новых мотоциклов снизились в России на 12%, в феврале — на 19%, а в марте — на 43%.

Среди проданных в прошлом месяце байков в России были модели марок BMW (709 ед. +222%), Bajaj (601 шт.; +180%) и Racer (451 шт.; +102%).

Почти треть рынка новых байков в апреле пришлась на Москву (835 ед.) и Подмосковье (412 ед.).

Напомним, по итогам первого квартала 2021 года в России было продано на 33% меньше подержанных байков, чем год назад. В количественном выражении это составило 6661 мотоцикл.

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