Иерусалим, , 15:33 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Израиль выступает против открытия консульства США для палестинцев в суверенном Израиле за несколько часов до того, как США обнародовали свой план сделать это в Иерусалиме. Об этом сообщает Jerusalem Post 26 мая.

Нетаньяху заявил, что Израиль предпочел бы, чтобы консульство для другого образования не находилось на суверенной территории Израиля.

Блинкен не уточнил, где в Иерусалиме будет находиться новое консульство. Многие другие страны имеют консульства или посольства для палестинцев в Восточном Иерусалиме, который является частью Израиля по израильскому законодательству.

Блинкен заявил на пресс-конференции вечером 25 мая, что не уверен, в какие сроки будет открыто консульство.

«Я могу сказать вам, что, я думаю, важно иметь эту платформу, чтобы иметь возможность более эффективно взаимодействовать не только с Палестинской администрацией, но и с палестинцами из разных слоев общества, сообществом НПО, деловым сообществом и другими. И поэтому мы с нетерпением ждем этого», — заявил он.