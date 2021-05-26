Владикавказ, , 15:20 — REGNUM В Северной Осетии возбудили уголовное дело против врачей после смерти ученицы школы. Девочка потеряла сознание перед экзаменом 24 мая. Причиной ее гибели названа механическая асфиксия. Попросту школьница подавилась, а врачи не смогли ее спасти. Об этом 26 мая сообщили в Следственном комитете по региону.

Как установлено в ходе доследственной проверки, девятикласснице стало плохо за десять минут до начала экзамена, она потеряла сознание. Школьные медработники оказали ей первую помощь. Спуятя 12 минут ребенок уже был доставлен в Моздокскую районную больницу. Здесь пострадавшей были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось.

«Школьница скончалась в результате механической асфиксии, развившейся вследствие закрытия просвета верхних дыхательных путей пищевыми массами», — сказано в сообщении пресс-службы СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении медиков, которых подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай, в результате которого погибла школьница, произошел 24 мая перед ОГЭ по русскому языку в школе поселка Калининский Моздокского района.

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