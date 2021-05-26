Пекин, , 15:19 — REGNUM Рассмотрение США законопроекта о противодействии Китаю вызвало решительный протест правительства КНР. Об этом 26 мая на регулярном брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

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Он подчеркнул, что законопроект «игнорирует факты, очерняет путь развития Китая и проводимый им курс». По словам дипломата, США оказывают давление на китайские компании и пытаются сдержать развитие КНР «под предлогом защиты интересов в сфере национальной безопасности».

«Такие действия являются вмешательством во внутренние дела КНР и попыткой подорвать её интересы», — добавил Лицзянь, отметив, что Китай в отличие от Вашингтона придерживается «мирной внешней политики и открытой, взаимовыгодной стратегии».

Представитель китайского внешнеполитического ведомства призвал американских законодателей «отказаться от мышления эпохи холодной войны и идеологических предубеждений», прекратить подрывать интересы КНР под предлогом демократии и прав человека и отозвать антикитайский законопроект.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей демократ США Грегори Микс внёс на рассмотрение пакет законодательных мер, направленных на повышение эффективности дипломатического давления США на Китай. По его словам, это поспособствует «оживлению американской дипломатии, лидерства и инвестиций по всему миру в ответ на политические вызовы, которые представляет собой КНР».

Парламентарий заявил, что Китайская Народная Республика «всё больше стремится подорвать основанный на правилах порядок и поставить под сомнение место Америки в нём».