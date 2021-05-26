Рига, , 15:18 — REGNUM Нападающий Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею на чемпионат мира. Об этом 26 мая пресс-служба команды.

«Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России», — говорится в сообщении.

Согласно регламенту, игрок, приезжающий в расположение сборной после 16 мая, должен три дня пробыть на карантине, после чего может начать тренироваться, но ещё три дня должен сдавать тесты на коронавирус. Только на седьмой день его допустят к матчам в случае шести отрицательных тестов.

Таким образом, Тарасенко сможет сыграть не раньше 1 июня. В этот сборная России встретится с командой Белоруссии в последнем матче группового этапа. После этого начнутся матчи плей-офф.

Напомним, клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз», за который выступает Тарасенко, выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв «Колорадо».

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