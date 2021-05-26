Таллин, , 15:18 — REGNUM В Эстонии начат прием документов для поступления в Академию Сил обороны — высшее учебное заведение для военных, расположенное в Тарту. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны страны. Прием документов продлится до 27 июня.

Прием документов осуществляется электронным путем через информационную систему приема SAIS.

«Мы ждем всех желающих учиться в Академии Сил обороны, которые видят себя в будущем офицером и руководствуются желанием возглавить подразделение на поле боя», — сказал руководитель учебным корпусом академии, майор Вильяр Нийнепуу.

Поступление включает в себя также тесты на умственные способности, а также собеседование, результаты которого будут использоваться для определения кандидатов. Подчеркивается, что кандидаты могут зачисляться в академию только после прохождения срочной военной службы.

В 2021/2022 учебном году в Академию открыты вакансии на 92 учебных места со сроком обучения три года. Кроме того, часть подготовки морских курсантов будет проходить в Эстонской морской академии TalTech, а курсантов авиации — в Эстонской авиационной академии. Курсантам гарантируется ежемесячная стипендия в размере 800 евро, бесплатное проживание в общежитии академии в Тарту и медицинская помощь. Выпускники получат высшее образование в области военного командования и звание младшего лейтенанта, и им предстоит карьера в Силах обороны.