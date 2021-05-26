Рига, , 15:17 — REGNUM Рижская полиция начала проверку по возможному факту нарушения правил эпидемиологической безопасности в VIP-ложах во время матча чемпионата мира по хоккею Латвия — Канада Об этом сообщил портал rus.lsm.lv, отметив, что во время исторической победы латышей над канадцами своих земляков горячо поддерживали высокие официальные лица, некоторые из которых забыли надеть маску.

Среди зрителей VIP-ложи были замечены министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, бывший председатель правления государственного предприятия Latvijas dzelzceļs Магонис, известный предприниматель Вилис Криштопанс, посол Канады в Латвии Кевин Рекс, командир представительства канадских вооруженных сил в Латвии Эрик Лафоре, бывший президент Латвийской федерации хоккея, живая легенда хоккея Хельмут Балдерис и президент Латвийского Олимпийского комитета Жорж Тикмерс.

В этой же VIP-ложе были и главные устроители турнира — глава Латвийской федерации хоккея Айгарс Кальвитис и руководитель оргкомитета по проведению ЧМ-2021 Эдгарс Бунцис.

В других ложах были замеченыбывшие игроки сборной Латвии, сыновья главы ЛХФ Айгара Калвитиса, а также член правления ЛХФ, фигурант нескольких криминальных дел Марис Мартинсонс и другие известные лица.

На кадрах видео, представленного общественности, заметно, что не все из них помнили о мерах предосторожности. Некоторые из них не использовали маски на лице, не соблюдали дистанцию в два метра и игнорировали другие социальные ограничения, действующие в Латвии во время пандемии коронавируса.

Представители Государственной полиции Латвии уже сообщили, что решено проверить, не нарушались ли эпидемиологические условия во время игры Латвия — Канада.