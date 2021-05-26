Минск, , 15:17 — REGNUM Президент США Джозеф Байден может приехать в Минск вместе с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить Белоруссию. Об этом 26 мая в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

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Выступая на собрании своих сторонников в Овальном зале белорусского парламента, Лукашенко рассказал об очередном визите в Сочи на переговоры с президентом России. В повестке переговоров — снова экономическое объединение в формате Союзного государства, а также проблемы Украины.

Своеобразно приглашая Байдена и Путина в Минск, Лукашенко сказал: «Хорошо, пусть поговорят о Белоруссии. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чём Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Белоруссии. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где эта Белоруссия находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией».

«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Белоруссии, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. — Прим. президентской пресс-службы) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Белоруссии — это смешно», — добавил он. По словам Лукашенко, что президенты США и России по телефону обсудили белорусскую ситуацию, и Байдену «пришлось оправдываться». Лукашенко поведал: «В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Белоруссию. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал». Поэтому пусть поговорят по Белоруссии, хоть будет знать, где она расположена».

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