Москва, , 15:19 — REGNUM Шоу «Фактор страха» вернётся на телеэкраны спустя 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «НТВ».

В телепередаче примут участие популярные российские спортсмены, артисты и блогеры. Среди них Алексей Немов, Алексей Ягудин, Сати Казанова, Анна Плетнева, Эвелина Бледанс, Настасья Самбурская, Даня Милохин, Дава, Гусейн Гасанов, Никита Пресняков, Миша Марвин и многие другие.

Ведущим проекта станет бывший участник группы «MBAND», музыкант TSOY (настоящее имя — Анатолий Цой). Премьера проекта запланирована на 2021 год.

ИА REGNUM напоминает, что первые три сезона российской версии «Фактора сраха» выходили с 2003 по 2005 год на телеканале «НТВ». Ведущими проекта в разные годы были Владимир Турчинский и Николай Фоменко.

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