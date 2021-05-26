Уфа, , 15:21 — REGNUM Проверку по фактам нападений бездомных собак на детей организовали в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительным сведениям, 25 мая 2021 года в Уфе на улице Ухтомского бродячее животное напало на девочку 10-и лет. Ребенок получил рану. Проходящий мимо мужчина отогнал собаку и вызвал медиков. В этот же день на этой же улице безнадзорная собака покусала 7-летнего мальчика. Медики оказали детям помощь и отпустили домой.

По данным фактам проводится проверка по признакам халатности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.