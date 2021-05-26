Москва, , 15:16 — REGNUM В системе оборота валюты в России сложилась достаточно парадоксальная ситуация, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«C одной стороны, высокая волатильность рубля, а также оцениваемая населением и хозяйствующими субъектами, как нестабильная, общеэкономическая обстановка, постоянно генерируют спрос на доллары и евро.

С другой же стороны, возможности эффективного размещения непосредственно валютных пассивов кредитными организациями, посредством традиционных банковских инструментов резко сократились, что было вызвано, как крайне низким спросом на валютные кредиты, так и регуляторной политикой Банка России.

Спрос (после его взрывного роста в 2020-м) со стороны физических лиц на валюту к началу 2021 года несколько снизился, однако, интерес к данному активу со стороны россиян сохраняется.

Чисто символический уровень процентных ставок по вкладам в долларах и евро, привел к росту среди физических лиц популярности чисто наличной формы сохранения валюты, что проявилось в сокращении валютных депозитов в долларовом эквиваленте на 4,6% по итогам 2020 года.

Аналогичная сберегательной стратегии наблюдается и со стороны юридических лиц. Однако, последние, ограниченные в возможностях хранения наличных долларов и евро, формируют «валютную подушку», открывая банковские депозитные счета.

Кроме того, благоприятная для наших экспортеров, мировая конъюнктура, в немалой степени способствовала притоку валюты на счета юридических лиц.

Эти обстоятельства, привели, к опережающему наращиванию организациями именно долларовых депозитов (соответственно и банковских пассивов), которые по итогам 2020 года возросли (в долларовом выражении) на 19,3%, против аналогичного показателя по вкладам в рубля — чуть более 14%.

В тоже время, со стороны кредитных учреждений, возможности валютного кредитования резко сократились, что явилось следствием вполне естественного стремления экономических агентов (как частных лиц, так и предпринимателей), избежать чрезмерного накопления валютных обязательств.

Так на фоне, уже отмеченного роста валютных депозитов организаций, в 2020 году валютные требования банков к своим клиента выросли всего на 2,2%.

Данная тенденция продолжилась и в 2021-м: так к началу мая, валютные обязательства банков превысили их соответствующие активы почти в два раза.

Разумеется, сыграл свою роль и курс Банка России на девалютизацию, что воздвигло дополнительные барьеры на пути валютного кредитования.

В тоже время, лимит открытой валютной позиции, определяющий допустимый уровень несоответствия активов и пассивов, строго регулируется нормативом ЦБ РФ, что исключает наличие на счетах банка излишних валютных остатков.

Однако уровень капитализации российской банковской системы и формирование кредитными учреждениями портфелей валютных деривативов на внебалансовых счетах — являются надежной основой выполнения кредитными учреждениями своих обязательств.

Так называемая «дыра» в структуре валютных балансов банковской системы страны — вовсе не дыра Факт роста отрицательных валютных активов кредитных учреждений, не является показателем дисбаланса, а лишь свидетельствует о поддержании банками открытой валютной позиции в рамках установленных нормативных ограничений.

Таким образом, данное обстоятельство носит чисто технический, регуляторный характер и не содержит рисков неисполнения кредитными организациями своих обязательств перед клиентами», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в валютном балансе банковской системы России по итогам апреля образовалась рекордная «дыра» в $15 млрд. Об этом говорится в отчетности банковского сектора ЦБ РФ.

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