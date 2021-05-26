Москва, , 15:15 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий передачу в бюджет Пенсионного фонда России средств, конфискованных у коррупционеров, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Конфискованные деньги, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, будут закреплены в качестве источника формирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

Сейчас закон предусматривает конфискацию средств и имущества у коррупционеров.

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