Москва, 26 мая 2021, 15:15 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий передачу в бюджет Пенсионного фонда России средств, конфискованных у коррупционеров, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.
Конфискованные деньги, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, будут закреплены в качестве источника формирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
Сейчас закон предусматривает конфискацию средств и имущества у коррупционеров.
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