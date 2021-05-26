Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Американские сенаторы сталкиваются со все большим числом препятствий на пути создания комиссии, которая выяснит обстоятельства погрома в здании Капитолия 6 января, сообщает The Hill.

К созданию подобной комиссии, за основу которой планируют взять комиссию по терактам 11 сентября, выступают умеренные законодатели из обоих партий, однако их шаги не встречают поддержки со стороны сенаторов-республиканцев.

«Не думаю, что поддержу комиссию. Пусть Конгресс и Сенат представят свои отчеты. К сожалению, очевидно, что тут замешана политика. Итак, посмотрим, что произойдет», — подчеркнул сенатор Линдси Грэм.

Сенатор-республиканец Том Тиллис добавил, что его точно так же не тронули поправки сторонников комиссии в законопроект о ее создании, подобное образование сильно походит на «политический шаг».

«Я все еще довольно уверен, что даже сроки … это нереально», — сказал Тиллис.

Сенатор-республиканец Майк Раундс, который изначально поддерживал создание комиссии, так же отметил, что предложенных изменений было недостаточно, чтобы получить его поддержку.

Со своей стороны, сенатор Джон Корнин подчеркнул, что совместное расследование, проводимое Комитетом по правилам Сената и Комитетом по внутренней безопасности и делам правительства, уже ведется и может завершиться быстрее. Сенаторы говорят, что ожидают опубликования совместного отчета в начале следующего месяца.

«Я не думаю, что нам нужно передавать его (расследование) комиссии, особенно когда спикер [палаты представителей Нэнси] Пелоси уже использует его в качестве политического инструмента политических игр», — сказал Корнин.

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