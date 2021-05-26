Вашингтон, 26 мая 2021, 15:15 — REGNUM Американские сенаторы сталкиваются со все большим числом препятствий на пути создания комиссии, которая выяснит обстоятельства погрома в здании Капитолия 6 января, сообщает The Hill.
К созданию подобной комиссии, за основу которой планируют взять комиссию по терактам 11 сентября, выступают умеренные законодатели из обоих партий, однако их шаги не встречают поддержки со стороны сенаторов-республиканцев.
Сенатор-республиканец Том Тиллис добавил, что его точно так же не тронули поправки сторонников комиссии в законопроект о ее создании, подобное образование сильно походит на «политический шаг».
Сенатор-республиканец Майк Раундс, который изначально поддерживал создание комиссии, так же отметил, что предложенных изменений было недостаточно, чтобы получить его поддержку.
Со своей стороны, сенатор Джон Корнин подчеркнул, что совместное расследование, проводимое Комитетом по правилам Сената и Комитетом по внутренней безопасности и делам правительства, уже ведется и может завершиться быстрее. Сенаторы говорят, что ожидают опубликования совместного отчета в начале следующего месяца.
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