Москва, , 15:12 — REGNUM Заявление зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова о том, что Банк России не обязан выполнять рекомендации Международного валютного фонда и что МВФ не может влиять на российский регулятор, скорее политическое и вызвано желанием продемонстрировать независимость политики России от любых адептов западных ценностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Да, российский регулятор действительно стал проводить намного более самостоятельную политику в сравнении с политикой двух-трёх прошлых десятилетий. И это правильно. МВФ в любом случае не знает и не может знать детально конъюнктуру быстро меняющейся российской экономики, — сказал Ковригин. — Однако надо понимать, что механизм взаимодействия с МВФ другой — не просто откуда-то взятые «с потолка» рекомендации, а консультации с представителями национальных регуляторов».

Как подчеркнул экономист, на сайте МВФ представлены аналитические документы по поводу ситуации в России, причём абсолютное большинство мер руководство фонда поддерживает. Это касается прежде всего ключевой ставки.

«Но в 2021 году ЦБ стал больше внимания обращать на целевые показатели инфляции, поэтому постепенно отошёл от политики снижения ставки. В этом расхождение с рекомендациями МВФ, — добавил Ковригин. — Хорошей рекомендацией, которая потом трансформировалась в серию одобрительных высказываний со стороны МВФ, стало инвестирование фонда национального благосостояния в зарубежные активы. МВФ приветствовал меры российского правительства по поддержке бизнеса во время коронакризиса».

В целом, как полагает Ковригин, нельзя говорить о каком-то серьёзном расхождении рекомендаций и оценочных высказываний руководства МВФ с политикой и предложениями российского ЦБ.

Напомним, как сообщалось ранее, Швецов сравнил МВФ с черепахой, которая «пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени».