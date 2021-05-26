Нью-Дели, , 15:14 — REGNUM На сегодняшний день на территории Индии выявлено в общей сложности 11 717 случаев заболевания мукормикозом, или «черной плесенью». Об этом 26 мая сообщил глава министерства химической промышленности и производства удобрений страны Садананда Говда на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации главы министерства, на данный момент больше всего заразившихся «черной плесенью» в штатах Гуджарат (2859) и Махараштра (2770).

При этом ранее Говда сообщал о 8848 заразившихся мукормикозом, при этом рост число заболевших данной инфекцией вызывает озабоченность индийских медиков и властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России опасаться распространения грибкового заболевания мукормикоза не стоит.