Турин, Италия, , 15:26 — REGNUM Пятилетний мальчик, единственный выживший в аварии на канатной дороге в Италии, пришел в сознание в больнице, передает Times of Israel 26 мая.

При крушении фуникулера на севере Италии погибли 14 человек. Мальчик очнулся через три дня после катастрофы. Сейчас он остается в туринской больнице и по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Его родители и младший брат погибли в катастрофе.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Италии задержали трех человек по делу о крушении фуникулера на горе Моттароне. Как сообщают итальянские власти, в результате проведенной технической экспертизы выяснилось, что трагический инцидент произошел из-за того, что система экстренного торможения кабины фуникулера была заблокирована и, по словам прокурора, это было сделано сознательно во избежание неожиданных остановок в работе кабины подъемника, не находившейся в должном техническом состоянии.