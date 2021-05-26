Новосибирск, , 15:10 — REGNUM В Новосибирске завершились три этапа гидравлических испытаний. Они проводились одновременно на теплосетях от трех станций: ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Горячую воду вернули практически во все дома, сообщает Сибирская генерирующая компания.

«Испытания и последующий ремонт тепловых сетей специалисты проводили в Новосибирске в период с 12 по 25 мая. Выявили 497 повреждений по всем трём зонам, что на 20% больше, чем в прошлом году. Это повреждения, которые точно проявились бы в отопительный сезон», — отметили в СГК.

На магистральных трубопроводах произошло 198 порывов (165 порывов в прошлом году на этих же трубопроводах).

Уточняется, что большую часть дефектов уже устранили. Ремонт сетей, от которых зависит подача тепла в дома, специалисты завершат к началу отопительного сезона.