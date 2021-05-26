Ереван, , 15:27 — REGNUM Слишком слабая международная реакция на конфликт в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стала причиной пограничных столкновений в мае между военными Армении и Азербайджана. Об этом и.о. армянского министра иностранных дел Ара Айвазян заявил 26 мая на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает пресс-служба МИД Армении.

По словам Айвазяна, посягательство Азербайджана на территориальную целостность Армении стало прямым следствием несоразмерной международной и региональной реакции на войну, которую в конце сентября 2020 года Азербайджан развязал против права Арцаха на самоопределение и жизнь. Действия Баку были направлены на подрыв мира в регионе.

«В этих условиях диалог с нашими региональными партнерами более чем важен», — сказал Айвазян.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая обострилась обстановка на границе Армении и Азербайджана в районе Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджанские военные, по данным Армении, пытались провести «определенные работы» по «корректировке границы» на армянской территории.

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