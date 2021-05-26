Москва, , 15:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о сельском и аграрном туризме, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Закрепляется понятие «сельский туризм» в федеральном законодательстве о туристской деятельности, определить условия оказания соответствующих услуг, а также устанавливаются полномочия правительства РФ по регулированию и господдержке этого направления туризма.

Под сельским туризмом предлагается понимать посещение сельской местности или малых городов России, где туристам будут предоставляться услуги по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсий — все, за чем едут гости по обычным туристическим маршрутам, отметил парламентарий.

Возможностями сельского туризма смогут воспользоваться и малые города, отмечают в Госдуме.

Какие именно туристические объекты будут создаваться на местах, — закон не ограничивает. Это могут быть и агроусадьбы, и животноводческие фермы, и восстановленные хутора в историческом национальном стиле — любой вид содержательного досуга.

Законопроект относит к полномочиям региональных властей поддержку развития сельского туризма в регионе, а к правам местного самоуправления — на территориях муниципальных образований.

Одновременно выделяется аграрный туризм. Под ним понимается особый вид сельского туризма с посещением сельскохозяйственных производств или участием в сельскохозяйственных работах. Требования к организации аграрного туризма будут устанавливаться правительством РФ.

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