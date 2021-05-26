Рыбновский район, Рязанская область, , 15:12 — REGNUM Иностранца с крупной партией сильнодействующего наркотика задержали полицейские в Рыбновском районе Рязанской области. 26-летний гражданин одного из государств Туркестана привозил запрещённые вещества из Подмосковья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленника, управлявшего автомобилем, остановили при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром». В иномарке оперативники обнаружили спрессованный в брикет, в котором, по заключению экспертизы, находилось 1029 г героина. Иностранец, проживающий в Рязани, выполнял роль межрегионального наркокурьера, сильнодействующий наркотик он бесконтактным способом получил в Подмосковье и перевозил в Рязанскую область для дальнейшего распределения между розничными распространителями.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключён под стражу.