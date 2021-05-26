Пенза, , 15:09 — REGNUM В торговом центре «Гулливер» города Кузнецка с 25 мая работает пункт вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба минздрава Пензенской области.

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Вакцинацию осуществляют препаратом «Спутник V» после письменного согласия и осмотра врачом. Всего на 25 мая привили от коронавируса 10 382 жителя Кузнецкого района, полностью завершили вакцинацию 8863 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 мая Пензенская область получила 141 813 доз вакцины «Спутник V», 4010 доз препарата «ЭпиВакКорона» и 780 — «КовиВак». Всего 146 603 комплекта.

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