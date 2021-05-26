Николаев, Украина, , 15:13 — REGNUM В Николаеве суд арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве известного историка Владимира Щукина. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе суда.

29-летний мужчина будет находиться в СИЗО до 22 июля без права внесения залога.

Как уточнили в полиции, по предварительным данным, подозреваемый познакомился с 67-летним учёным в социальных сетях. По версии следствия, во время встречи в квартире потерпевшего, между ними возникла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Подозреваемому предъявлено подозрение в умышленном убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая тело известного историка с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено соседями на пороге его квартиры.

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