Ташкент, , 15:07 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Узбекистане получили 1,212 млн человек. Об этом 26 мая заявил член штаба по борьбе с инфекцией Ботир Курбанов на брифинге.

Второй компонент вакцины получили 470 тыс. человек. Большинство жителей Узбекистана используют узбекско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAC2001 — 62,5%, AstraZeneca — 34% и «Спутник V» — 3,5%.

По темпам вакцинации лидирует Ферганская область, где поставлено 222 тыс. прививок, в Андижанской области — 205 тыс., в Наманганской области — 191 тыс., в Самаркандской области — 168 тыс.