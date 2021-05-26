Москва, , 15:05 — REGNUM Позиция России заключается в том, что санкции неэффективны в целом, заявил 26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что санкции против «Северного потока — 2» на данном этапе контрпродуктивны.

«Вы упомянули слова президента Байдена о том, что санкции неэффективны по «Северному потоку». Наша-то точка зрения как раз заключается в том, что санкции неэффективны в целом», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что газопровод «Северный поток — 2» почти достроен, и вводить санкции против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, контрпродуктивно.

Отметим, 21 мая участники строительства газопровода — 13 судов и три российские организации — были включены в американские санкционные списки. За два дня до этого госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига санкции вводить не будут.

Читайте также: Санкции по «Северному потоку — 2» всегда были контрпродуктивны: эксперт