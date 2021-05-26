Уфа, , 15:06 — REGNUM Экс-участкового уполномоченного отдела полиции обвинили в посредничестве во взяточничестве в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, зимой прошлого года в Уфе приятель обвиняемого участкового уполномоченного полиции попросил последнего помочь прекратить в отношении него проверку, которую проводили оперативные сотрудники.

«Желая помочь товарищу, полицейский обратился к 40-летнему уфимцу, который за денежное вознаграждение в 150 тыс. рублей согласился передать взятку в размере 300 тыс. рублей сотруднику управления экономической безопасности УМВД России по г. Уфе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи считают, что на самом деле фигурант уголовного дела не намеревался отдавать полученные денежные средства, а планировал их похитить.

Обвиняемый полицейский и 40-летний житель Уфы были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Башкирии при передаче денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам посредничества во взяточничестве и покушения на мошенничество. Полицейский был уволен из органов внутренних дел. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-налоговика обвинили в покушении на получение взятки.