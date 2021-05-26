Оренбург, , 15:03 — REGNUM В Оренбурге как минимум на двух автобусных маршрутах подорожал проезд. Сначала вырос тариф в автобусах маршрута № 57. С 26 мая стоимость билета выросла и в автобусах, курсирующего по маршруту № 45. Скачек составил пять рублей: с 28 до 32.

Оренбуржцы в соцсетях жалуются, что еще вечером 25 мая никаких предупреждений о подорожании в салоне автобуса не было. Утром повышение тарифа стало неожиданностью для пассажиров.

Стоит отметить, горожане в интернете выражают недовольство работой пассажирского автотранспорта. Так, в интернете появились фото переполненного автобуса с комментарием, что дачниками приходится штурмовать транспорт. Люди вынуждены ехать в духоте и тесноте, забывая о существовании коронавируса. В комментариях жители Оренбурга отмечают, что такая ситуация возникает не только на дачных маршрутах, но и на общегородских. В час пик люди берут транспорт штурмом.

Возмущенные работой пассажирского транспорта жители муниципалитета считают, что сначала чиновникам следует продумать схему пассажирских перевозок и сделать эту услугу комфортной, а уже потом браться за установку «умных остановок» за огромные деньги. Люди недоумевают по поводу того, что по улицам передвигаются «доисторические ПАЗики», которые еще и людей возят.

Добавим, что, согласно рейтингу, составленному компанией SIMETRA, Оренбург вошел в ТОП-10 городов России с самым некомфортным муниципальным транспортом. Эксперты оценивали 76 городов по пяти группам параметров: физической и ценовой доступности для населения, эффективности транспортной сети, комфорту и удобству, а также безопасности и устойчивому развитию.