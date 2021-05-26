Рига, , 15:02 — REGNUM Служба госбезопасности Латвии задержала 25 мая начальника бюро криминальной полиции регионального управления Государственной полиции Андрея Созинова и его подельника. Об этом сообщилоrus.tvnet.lv, отметив, что личность второго задержанного не уточняется, но известно, что он является высокопоставленным коллегой Созинова.

По месту жительства арестованных проведены обыски, изъяты личные средства связи. По другой информации, обыски и изъятие документов прошли также в офисах госполиции Латвии.

В пресс-службе госбезопасности подтвердили факт задержаний, но отказались от подробностей. Объявлено, что всю необходимую информацию они предоставят после окончания первоначальных процессуальных действий.

Ряд латвийских СМИ считает, что речь может идти не о коррупции в рядах госполиции, а о якобы шпионской деятельности в интересах иностранной разведки.