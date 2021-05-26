Москва, , 14:59 — REGNUM Президент США Джозеф Байден видит позитивные отношения с Европой не как «купи-продай», при котором Америка зарабатывает больше, а как отношения господина со своими лояльными подданными, где богатство подданных формирует богатство господина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Максим Братерский. Так он прокомментировал высказывание Байдена о том, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» были бы контрпродуктивны.

«Байден видит позитивные отношения с Европой не как «купи-продай», при котором Америка зарабатывает больше, а как отношения господина со своими лояльными подданными, где богатство подданных формирует богатство господина. О подданных нужно заботиться (не забывая о себе), а мелочи вроде европейских субсидий или налогов на американские цифровые компании в Европе можно игнорировать, — сказал Братерский. — Байден при Обаме выступал за создание единого трансатлантического рынка TTIP. Вероятно, что и сегодня он мыслит в таких категориях».

По мнению эксперта, для Байдена важна не конкуренция с европейскими производителями по мелочам, а создание гигантского торгового и инвестиционного блока при американском лидерстве.

«Он нужен для противостояния формируемому Китаем блоку, для монополизации рынков, для обеспечения технологического лидерства и тому подобного. Экономически Европа не находится под полным контролем США. Значит, нужно развивать объединяющие институты, иметь общих врагов, иметь доверительные отношения с местными лидерами — прежде всего, с Германией, тем более что к власти в ключевых европейских странах пришли и приходят лидеры той же породы, что и американские демократы», — добавил Братерский.

Кроме того, определенные ограничения, по его словам, накладывает и идеология.

«Если ты каждый день повторяешь мантру про либеральные ценности, то проводить меркантилистскую торговую политику как-то неудобно», — подытожил Братерский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Братерский заявил, что Байден готов закрыть глаза на те выигрыши, которые получит РФ от «Северного потока — 2».

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