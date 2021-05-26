Минск, , 15:04 — REGNUM В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Сочи 28 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается провести обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы. Об этом 26 мая белорусский лидер заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит агентство БелТА.

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«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше», — сказал он.

При этом белорусский президент уточнил, что не усматривает никаких проблем по остальным направлениям.

«По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко намечена на пятницу, 28 мая.