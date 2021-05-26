Москва, , 14:58 — REGNUM Электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 появится на российском рынке во второй половине 2022 года. Об этом сообщает портал FBM со ссылкой на управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева.

Калицев подчеркнул, что новый электромобиль будут продаваться исключительно по подписке Hyundai Mobility.

Электрокроссовер сконструирован на электрифицированной платформе E-GMP. Габаритные размеры автомобиля составляют 4635×1890×1605 мм. Расстояние между осями колёс равно 3000 мм.

В качестве силового агрегата у электромобиля электроаккумулятор мощностью 170 л. с. Есть также вариант с 305-сильным мотором. Двигатели питаются от аккумуляторных батарей соответственно на 58 кВт-ч и 72,6 кВт-ч. Привод у машин может быть как задний, так и передний.

Ранее компания Hyundai Motor приостановила работу своего завода в индийском штате Тамилнад, расположенном на юге страны. Производство автомобилей остановлено на срок с 25 по 29 мая из-за заражения коронавирусом двух рабочих предприятия.

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